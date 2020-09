Entro dicembre potrebbero iniziare i lavori per il raddoppio di via del Circuito [FOTO]

I lavori per il raddoppio di via del Circuito a Pescara potrebbero iniziare entro dicembre dopo il parere positivo di autorizzazione idraulica anche da parte del Genio Civile regionale.

A farlo sapere sono il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli (ex assessore ai Lavori Pubblici) con i suoi colleghi comunali Piero Giampietro e Stefania Catalano.

Se verranno rispettati tutti i termini la bretella per il raddoppio della strada potrebbe partire prima di dicembre ed essere operativa entro l’estate.

La nuova strada consentirà di realizzare un progetto fondamentale per la vivibilità di via del Circuito e di tutta la zona Colli. «Con procedura negoziata è stata individuata anche la ditta che realizzerà l’opera con un ribasso del 31 per cento», dicono gli esponenti democratici, «un progetto che abbiamo voluto e seguito come amministrazione di centrosinistra e oggi vogliamo rassicurare la cittadinanza che non c’è più alcun ostacolo all’esecuzione di un’opera a cui crediamo ancora fortemente, perché è forse l’unica capace di contribuire allo snellimento del traffico di via del Circuito dopo il Ponte Flaiano, che dalla sua apertura ha già agito positivamente sulla prima parte di via del Circuito».

Il progetto prevede una spesa di mezzo milione di euro con due interventi:

la realizzazione di una rotatoria posta all’incrocio tra via del Circuito e via Pian delle Mele;

la realizzazione di una strada che si ricollega a via Valle Roveto e cioè al lungofiume, in modo da raddoppiare via del Circuito dall’altezza di via Pian delle Mele fino al porto con percorrenza a senso unico.

Blasioli spiega i dettagli dell'intervento: «La bretella decongestionerà il traffico di via del Circuito uno snodo che soprattutto nelle ore di punta può essere considerato tra le tre strade inquinate di Pescara, malgrado sia di accesso ai due ospedali pescaresi. Due gli interventi, il primo interessa il tratto di Via Del Circuito che si interseca Via Pian delle Mele, un’area critica, senza semaforo, governata dalle sole regole di precedenza stradale. Per tali ragioni è indispensabile la realizzazione di uno strumento di intersezione a raso che assolva alla funzione di moderazione e snellimento del traffico. La soluzione sarà la realizzazione di una rotatoria all’altezza del fronte strada prospiciente il Vivaio Valpescara: sarà a forma allungata con un’isola centrale dotata di fascia valicabile nella parte più larga e totalmente sormontabile nella parte più stretta. In pratica avrà un diametro esterno maggiore pari a m.21; il diametro dell’isola centrale maggiore pari a m.7; quello esterno minore pari a m.19; il diametro dell’isola centrale minore pari a m.5; la larghezza delle corsie sarà pari a m.7; la larghezza dei bracci di ingresso e di uscita pari a m.4; infine la larghezza dei marciapiedi pari a m.1,50. La rotatoria prevede l’arretramento della recinzione privata, nonché delle parti in muratura e rete metallica, dei cancelli di accesso alla proprietà privata, con il ripristino dell’impiantistica relativa».

