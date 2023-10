Raddoppio ferroviario Pescara-Roma, Paolucci (Pd): "Niente fondi, la Regione conferma la presa in giro"

“Non ci sono né tempi, né risorse per la copertura dell'opera. Sul raddoppio ferroviario Pescara-Roma l'asse Meloni-Marsilio ha solo preso in giro sindaci e cittadini”.

Ad affermarlo è il capogruppo regionale del Pd Silvio Paolucci riferendo della risposta avuta dalla Regione all'interpellanza da lui presentata. “L'unica cosa certa – aggiunge – sono i fondi tagliati al progetto da quando esiste la filiera Meloni-Marsilio, la mancanza di opere infrastrutturali nei cinque anni di governo regionale di centrodestra e la perdita dei voli a causa della cattiva gestione dello scalo aeroportuale. Incertezze imbarazzanti, in tutti questi mesi cittadini e sindaci sono solo stati presi in giro”.

“Siamo stati costretti a fare un’interpellanza per conoscere gli intendimenti della Regione e gli atti con cui alla linea Pescara-Roma sono stati sottratti fondi per un miliardo e 400 milioni, di cui 620 milioni oggetto del precedente finanziamento dei lotti 1 e 2 a valere sul pnrr, e 845 milioni spariti con il documento dell’8 giugno scorso che ha tagliato la tratta interporto Chieti-Pescara e quella Sulmona-Pratola Peligna-Tagliacozzo e Avezzano”, sottolinea Paolucci parlando ancora di “presa in giro”.

A dimostrare che di questo si tratta, incalza, è il fatto che “si dice che l’intervento complessivo è di 7.3 miliardi di euro, ma non conosciamo gli intendimenti né del governo, né quelli della Regione in merito e non si hanno notizie neppure del recupero dei 620 milioni, degli 845 e del valore complessivo dell’opera nonché delle tempistiche e degli altri fattori e per di più le risorse inizialmente previste nel pnrr, pari a 620,17 milioni di euro per lo sviluppo e la velocizzazione della tratta, sono state dirottate su altre trasversali per il riconoscimento dei 'corridoi europei' che sono dirette concorrenti dell’Abruzzo”.

“In sostanza non sappiamo con quali coperture verranno realizzati i primi due lotti, il primo dei quali risulta assegnato e il secondo in dirittura d’arrivo", sintetizza il capogruppo Pd.

“Il nulla, diventato ancora più dannoso per l’Abruzzo da quando si è insediato il governo Meloni: col centrodestra alla Regione e la Meloni premier abbiamo perso un miliardo e mezzo di euro per l’opera, inoltre, con l’asse Meloni-Marsilio in meno di una stagione abbiamo visto cancellare dal nostro aeroporto ben 5 voli e in 5 anni non c’è stata una sola opera infrastrutturale di rilievo di cui ci si ricordi la posa di una prima pietra, o la conclusione di una procedura messa in cammino e finanziata da questo governo regionale. Un’incapacità imbarazzante – conclude - che sta promuovendo lo sviluppo delle regioni vicine, più tempestive e lungimiranti dell’Abruzzo di Marsilio”.