Quaresimale rassicura sul progetto "Vita indipendente": "Saranno finanziate tutte le istanze"

Tutte le istanze presentate, per il secondo anno consecutivo, per il progetto "Vita indipendente" saranno finanziate. Lo ha garantito l'assessore regionale Pietro Quaresimale, che che ha promosso l’emendamento presentato dai consiglieri regionali per incrementare il fondo regionale e dare seguito a tutte le istanze di contributo per la Vita indipendente. Quaresimale ha aggiunto:

“Lo sforzo economico prodotto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale assume dimensioni straordinarie se si pensa che il fondo è stato incrementato fino alla somma di 4,5 milioni di euro. Un record sotto tutti i punti di vista: l’anno scorso abbiamo raggiunto lo stesso risultato incrementando il fondo fino a 3,5 milioni di euro; per questo dico che la decisione dell’altra sera in consiglio ha un significato eccezionale”.

Sono infatti 511 istanze presentate (l’anno scorso ne erano 402) e soprattutto darà modo ai beneficiari di dare operatività a progetti che vogliono favorire l’indipendenza delle persone con grave disabilità.

“È’ questa la cosa più importante al di là dello sforzo economico profuso dalla giunta perché in questo modo diamo un segnale importante alle persone più fragili, quello cioè che possono contare su questo governo per organizzarsi la propria vita e possono chiedere un contributo per fare questo”