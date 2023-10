La controreplica di Quaglieri a Blasioli sulle Naiadi: "Ancora una volta ha fatto un buco nell'acqua"

Anche l'assessore regionale Mario Quaglieri interviene in merito al dibattito riguardante la riapertura delle Naiadi, dopo il botta e risposta fra il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il consiglire d'opposizione Antonio Blasioli per le sue interrogazioni sull'argomento.

"Sono mesi che il consigliere Antonio Blasioli insinua dubbi sulla riapertura dell’impianto sportivo Le Naiadi di Pescara sollevando ipotetiche criticità nelle procedure adottate da Regione Abruzzo, con considerazioni di colore che sono solo frutto della sua spiccata fantasia. La realtà è, ancora una volta, diversa da quella disegnata da Blasioli il quale, spiace dirlo, su questa vicenda si arrampica sugli specchi pur di non ammettere il serio lavoro compiuto dal governo regionale e soprattutto l’ormai imminente riapertura. Preferisce collezionare buchi nell’acqua. Ma volendo rispondere alle sue affermazioni è opportuno chiarire alcuni aspetti. Le cosiddette ‘barocche’ procedure di Areacom in realtà sono state redatte ed espletate in conformità alle normative vigenti in materia di contratti pubblici ed invero a comprova della loro ‘attualità’ nessuna delle due, sia l’affidamento diretto che la procedura europea, è stata oggetto di impugnativa. Con protocollo 4818 del 4 ottobre scorso è stato dato riscontro documentale, a mezzo pec, alla richiesta di accesso del consigliere Blasioli (datata 4 settembre) per cui il riscontro è avvenuto entro i 30 giorni previsti dalla normativa vigente in materia. "

Quaglieri poi sulla questione dell'affidamento in urgenza risponde:

"Quanto all’affermazione del consigliere secondo cui l’affidamento in urgenza sarebbe consentito solo in caso di gara deserta è priva di ogni fondamento giuridico e non trova nessun appiglio normativo nel codice dei contratti attualmente in vigore che disciplina, invece, l’affidamento in urgenza all’art.76 co mma2 lettera c mentre per la gara deserta si applica il comma 2 lettera a del medesimo articolo. La gara deserta, inoltre, comporta l’attivazione di una successiva eventuale procedura negoziata che nulla ha a che vedere con l’affidamento in urgenza. La predisposizione degli atti di gara è stata curata dal Rup così come testualmente e chiaramente indicato nel testo della determinazione n.146 del 12.06.2023:

'Preso atto della documentazione amministrativa di gara predisposta dal Rup nella quale sono stati definiti, per ciascun servizio, le caratteristiche essenziali e le specifiche tecniche minime nonché i fabbisogni stimati espressi da parte dell’Ente Contraente - Dipartimento sviluppo economico – turismo servizio politiche turistiche e sportive della Regione Abruzzo'. Tra l’altro, la sostituzione del Rup è stata effettuata alla luce di una riprogrammata ripartizione dei carichi di lavoro tra i dipendenti in possesso dei titoli e delle competenze per svolgere l’incarico stesso e non ha pregiudicato la prosecuzione della gara, tant’è che la stessa è stata bandita e aggiudicata in poco più di tre mesi. Infine, le chiavi al Club Aquatico sono state consegnate in ossequio all’affidamento diretto in urgenza ed ora, in vigenza dell’affidamento derivante dalla gara europea, il dipartimento competente potrà stipulare il contratto di concessione ventennale dando così avvio alla gestione ordinaria. Dopo questa ennesima figuraccia mi auguro che Blasioli faccia un bagno di umiltà e svolga il suo ruolo di inquisitore in maniera più accorta”.