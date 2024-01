La proposta della senatrice Di Girolamo (M5S): "Prolungare fino a Pescara il Frecciarossa Milano-Ancona"

La senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle, Gabriella Di Girolamo, interviene dopo l'ennesima penalizzazione in materia di trasporti ai danni della Regione Abruzzo, evidenziando che allo stato attuale "per non perdere il primo e l’ultimo treno a disposizione sulla tratta Pescara-Milano e ritorno si deve partire alle 5 del mattino dalla città abruzzese e lasciare Milano alle 17,50. Lo spazio è quindi davvero ridotto e costringe gli abruzzesi a viaggi toccata e fuga e cronometro alla mano".

Ed ecco quindi la proposta dell'esponente pentastellata: "Per sopperire alla mancanza del volo da Milano Linate di Ita si potrebbe, ad esempio, prolungare fino a Pescara il tragitto del Frecciarossa 8825 da Milano ad Ancona, ritardandone la partenza dal capoluogo lombardo alle 19,35. Insomma, non appare complicato immaginare delle soluzioni".

Negli ultimi anni, sottolinea Di Girolamo, il nostro territorio sta "subendo passivamente le scelte commerciali dei vettori di trasporto aereo. Ne sono dimostrazione il fatto che ad oggi nulla è stato fatto dalla giunta Marsilio per ripristinare i voli per Milano Linate e impedire le continue interruzioni del servizio verso Torino. La “velocizzazione” dei 5 treni già presenti non risolve la situazione e purtroppo non va incontro alle esigenze di quanti avrebbero bisogno di un collegamento rapido verso Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, con la possibilità di organizzare tempistiche e ritmi di lavoro".

Ma non finisce qui: Di Girolamo ricorda che la Regione Abruzzo non ha "alcun collegamento ferroviario o aereo con l’aeroporto di Malpensa, cosa che obbliga i cittadini a districarsi tra cambi e coincidenze, con disagi facilmente immaginabili. La scelta di Ita Airways ha fortemente penalizzato la nostra Regione, ne siamo ben consapevoli. Credo però sia arrivato il momento di farsi sentire e attivarsi per risolvere il problema, magari operando sugli orari dei treni già previsti. Non è pensabile che l’Abruzzo non abbia collegamenti rapidi e “utili” con Milano e con il nord Italia. Tante delle decisioni prese negli ultimi mesi in tema trasporti hanno marginalizzato il nostro territorio. Vogliamo continuare su questa linea o invertire la rotta?", conclude la senatrice.