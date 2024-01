Comune e Centro per l'impiego insieme per il programma "Gol" dedicato ai disabili

Un programma che unisce Comune e Centri per l'impiego, al fine di avvicinare o riavvicinare fragili e disabili al mondo del lavoro. Si chiama Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) e l'iniziativa è stata presentata dall'assessore Nicoletta Di Nisio nell'Aurum che metterà in rete le associazioni che si occupano di disabilità, le famiglie e i disabili stessi, colmando una distanza particolarmente avvertita sul territorio di Pescara. Per il Centro per l'impiego erano presenti la responsabile Adelina Pietroleonardo e il funzionario Luca Bucciarelli

"Gol" mira a raggiungere alcuni target sensibili rispetto alla ricerca di una attività lavorativa, ad esempio chi percepisce una forma di sostegno al reddito, i Neet (i ragazzi con meno di 30 anni che non lavorano, non studiano e non seguono una attività di formazione), le donne, i disoccupati di lunga durata (da almeno sei mesi) e i disabili. L'assessore Di Nisio ha dichiarato:

"L'incontro di oggi mirava ad intercettare il mondo della disabilità, per fornire tutte le informazioni necessarie. Spesso i ragazzi e le famiglie non sanno a chi rivolgersi, ma è stato utile anche a raccogliere indicazioni, segnalazioni e suggerimenti che arrivano da chi vive la disabilità e cerca di entrare nel mondo del lavoro. È importante aver attivato questa collaborazione con il Centro per l'impiego che mi auguro continui anche in futuro e ritengo sia altrettanto importante sensibilizzare il mondo delle imprese a prestare massima attenzione ai fragili, in particolare a chi cerca un lavoro, tenendo presenti le loro esigenze",

Attraverso il programma "Gol" il Centro per l'impiego prende in carico l'utente, definendo un percorso personalizzato che, in caso di occupabilità, consente all'utente di passare per il Centro per l'impiego stesso oppure per le agenzie di lavoro private. Se si rileva un gap di natura formativa da colmare la persona viene inserita in un percorso formativo (è attivo un catalogo dei corsi disponibili e accreditati, tutti erogati gratuitamente) e in caso di difficoltà si può coniugare l'attività di formazione con un tirocinio inclusivo.

In tutto l'Abruzzo sono inseriti nel programma "Gol" 1.701 utenti di tale soglia, una percentuale molto bassa, mentre a Pescara sono 325 (attorno al 12%) "ma questa platea può e deve essere ampliata", è stato detto oggi invitando i presenti e tutti i soggetti interessati a mettersi in contatto con il Centro per l'impiego per prendere un appuntamento (la mail è cpi.pescara@regione.abruzzo.it, il centralino risponde al numero 085 76 71). Pietroleonardo ha aggiunto:

"C'è una attenzione particolare del Centro per l'impiego a questa utenza ed è importante far conoscere, con queste giornate, gli interventi che si realizzano. Uno strumento informativo è rappresentato da Selfi, il portale attraverso il quale si possono conoscere tutte le offerte di lavoro pervenute al centro per l impiego". Bucciarelli ha concluso:

"Il nostro obiettivo è di raggiungere il maggior numero possibile di utenti per farli transitare nel programma" e le possibilità ci sono eccome visto che le attività formative in corso – affidate a delle agenzie che hanno ricevuto l'incarico - sono espletate attraverso 400 corsi autorizzati dalla Regione, ma altri corsi saranno autorizzati a febbraio, nell'ambito di "Gol".

Il Centro per l'impiego organizza anche degli incontri di orientamento volti, tra l'altro, a dare la possibilità di capire come si realizza un curriculum (è importante sapere che chi seleziona personale dedica alla lettura di un curriculum 30 secondi) e nel 2023 il Cpi di Pescara ha gestito 343 offerte di lavoro, più di una richiesta di personale al giorno. Vengono anche effettuati degli incontri negli uffici del Cpi con le aziende più rappresentative che cercano personale.