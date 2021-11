Finanziati dalla Regione 16 progetti presentati dalle comunità abruzzesi nel mondo per la promozione del brand Abruzzo

Sono 16 i progetti finanziati ed approvati dal Cram (Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo) per uno stanziamento di fondi da parte della Regione Abruzzo pari a 110 mila euro, per attività culturali e di promozione sociale per valorizzare e diffondere il brand Abruzzo nel mondo. I 16 progetti pervenuti principalmente dall'estero (una sola l'associazione italiana, quella degli abruzzesi a Firenze) sono stati ritenuti tutti ammissibili e finanziabili, considerata la ricchezza delle proposte, la ricaduta sui territori in cui si svolgono le attività delle associazioni.

Le proposte sono arrivate da singole associazioni ma anche da federazioni territoriali e partenariati come nel caso dell'Argentina e Canada, Paesi dove la comunità abruzzese è molto radicata e nutrita.

I progetti riguardano l'organizzazione di eventi per la promozione della tradizione culturale e identitaria abruzzese (Canada, Venezuela); iniziative di interesse imprenditoriale che coinvolgono le associazioni residenti paesi e continenti lontani (nord America; Cina), iniziative di turismo sociale e delle radici (Canada, Svizzera, Belgio); eventi culturali con la partecipazione di soggetti qualificati del settore artistico (Federazione Argentina); sviluppo di forme nuove di comunicazione, attraverso l'utilizzo di strumenti di multimediali e social (associazioni del Venezuela e dell'Argentina); studio e divulgazione di ricerche sul mondo dell'emigrazione abruzzese in un determinato Paese e nel mondo (Bolivia e Confederazione di associazioni in Argentina, anche in collaborazione con Università di Teramo).

Il presidente Marco Marsilio ha parlato di una proposta variegata e stimolante, ringraziando tutte le associazioni che nel mondo operano per l'Abruzzo:

"Una ulteriore testimonianza della capacità di queste associazioni di dare vita ad uno spirito di appartenenza molto forte, reso vivo dalle attività di tipo culturale e sociale che propongono sul territorio per i residenti abruzzesi". La graduatoria dei progetti ammessi è pubblicato sul sito Cram Abruzzo. Le associazioni avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per realizzare la propria attività."