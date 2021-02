Processo Toto, Acerbo: "Indecente che la De Micheli non si costituisca parte civile"

Maurizio Acerbo interviene sul processo Toto definendo "indecente" che la ministra De Micheli "non si costituisca parte civile". Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, infatti, considera tale scelta "un fatto gravissimo":

"Non presentarsi - afferma in una nota - è come dire che per il ministero non c'è problema se il concessionario non ha rispettato i suoi obblighi di manutenzione".