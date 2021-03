Presutti critica il piano vaccinale per i docenti: "Non vorrei che avessero scelto il modello delle supplenze"

Il consigliere comunale del Pd ironizza sui ritardi nei vaccini: "Da un certo punto di vista la cosa ci fa tornare giovani: ci possiamo ricordare dei tempi in cui aspettavamo che ci chiamassero per le supplenze"

Il consigliere comunale del Pd Marco Presutti critica il piano vaccinale ironizzando sui ritardi nella somministrazione dei vaccini anti-Covid al personale docente.

"Nella Regione Lazio - scrive su Facebook - i docenti hanno la possibilità di prenotare il loro turno di vaccinazione, scegliendo addirittura il luogo nel quale vaccinarsi, sulla base di un calendario certo. Nella Regione Abruzzo, invece, è stato possibile soltanto dichiarare la disponibilità a farsi vaccinare. Dove, quando e come si potrà essere vaccinati non è dato saperlo".

Per ora, evidenzia Presutti, "il vaccino viene somministrato ai docenti solo un giorno a settimana, il sabato, quando si ferma il turno di ultraottantenni e fragili (e non si capisce perché facciano così, visto che a questi ultimi vengono somministrati altri vaccini, e non l'Astrazeneca), ma nessuno sa quando verrà il suo turno e può solo attendere accanto al telefono".

E conclude: "Da un certo punto di vista la cosa ci fa tornare giovani: ci possiamo ricordare dei tempi in cui aspettavamo che ci chiamassero per le supplenze. Non vorrei che avessero scelto quel modello per il piano vaccinale".