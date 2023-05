Tutto pronto per la 35esima edizione di Bicincittà: per la prima volta si pedala anche in periferia

Giunge alla 35esima edizione l'evento Uisp Bicincittà e lo fa con gli alunni delle scuole primarie e secondarie della città protagonisti di una bella novità. L'appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 maggio: per la città sarà un altro weekend di festa dopo la Maratonina del mare che ha visto sfidarsi 1.600 atleti e il passaggio del Giro d'Italia.

Si parte e si arriva a piazza Salotto percorrendo le piste ciclabili realizzate negli ultimi quattro anni sottolinea l'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli, a cominciare da quelle dei due lotti completati della cosiddetta “strada Pendolo”. Con lei a presentare l'evento oltre al vicesindaco Gianni Santilli anche Umberto Capozucco della Uisp con Luciano Ferrero e Cristina Tarquini e Antonella De Angelis in rappresentanza dell’Ail.

Proprio la Tarquini sottolinea come questa edizione consentirà di attraversare una parte più periferica della città grazie alle nuove ciclabili. L'occasione per Martelli anche per ricordare quanto bene fa alla salute muoversi in bicicletta e dunque ribadire l'importanza di averli i percorsi ciclabili perché se ne possa godere con tutte le famiglie.

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie, annuncia quindi Santilli, saranno protagonisti di un concorso di idee che avrà proprio la bicicletta e la mobilità sostenibile come tema. “La partecipazione è stata straordinaria e domenica mattina presenteremo tutti i lavori realizzati, compresa un’inchiesta giornalistica”, spiega. A questa si aggiungono i lavori di grafica-pubblicitaria, quello musicale e uno sulla sostenibilità. Saranno gli alunni dell'istituto comprensivo 8 ad inauguare Bicincittà. Lo faranno alle 17.30 in piazza Salotto con l'esibizione dell'orchestra e del coro della scuola. A seguire la rappresentazione de “La ruota dei colori d'Abruzzo” dell'istituto comprensivo 10, mentre il 21 maggio spazio all'esposizione dei lavori e alle 10 la partenza ufficiale di Bicincittà.

“Le iscrizioni alla pedalata si potranno fare il sabato pomeriggio, dalle 17.30 alle 20.30, e anche la domenica mattina – ha aggiunto Ferrero -, per la partecipazione è previsto il versamento di una quota volontaria e i contributi raccolti andranno in parte a finanziare Casa Ail. Tra i premi – conclude - è previsto il sorteggio di tre nuove biciclette per i partecipanti”.

Il percorso di Bicincittà 2023

Come detto si parte da piazza Salotto. Questo il tragitto che riporterà fino al punto di partenza: via Nicola Fabrizi, via Venezia, corso Vittorio Emanuele, il ponte Risorgimento, viale Marconi, la rotonda con viale Pandora, via Falcone e Borsellino, via Alento-via Lo Feudo, sottopasso tratto stradale per la strada pendolo, la Strada Pendolo, via Enzo Tortora, via Lago di Capestrano, via San Luigi Orione (dinanzi alla sede della Tua), via Aterno, Ponte della Libertà, via del Circuito, via Gran Sasso, Ponte Flaiano, Lungofiume dei Poeti, Lungofiume Paolucci, Lungomare Matteotti e Nave di Cascella”.