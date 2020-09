Nuovo potenziamento della raccolta dei rifiuti ingombranti a Pescara: nove squadre in azione

Prosegue la lotta contro i rifiuti ingombranti in strada da parte dell'amministrazione Masci. L'assessore Del Trecco infatti ha annunciato un ulteriore potenziamento del servizio, con nove squadre di operati di Ambiente Spa che pattuglieranno le strade ritirando i rifiuti lasciati dai cittadini come divani, arredi, frigoriferi, televisori. Un'abitudine che continua a persistere, sottolinea l'assessore, nonostante la presenza del servizio su prenotazioni, gratuito, per il ritiro a domicilio.

Soprattutto di notte, alcuni cittadini approfittano del buio e del poco movimento sulle strade per abbandonare ogni genere di ingombrante. Le sanzioni comminate a luglio hanno permesso di stanare 39 persone, con multe complessive per 3.900 euro.

Da questa settimana saranno dunque nove complessivamente le squadre che lavoreranno ogni giorno divise su quattro turni. Il primo opererà dalla mezzanotte alle 6.20, con due piattine e un ragno grande per soddisfare le prenotazioni dei ritiri programmati e il recupero di materassi e sfalci abbandonati; la seconda squadra sarà operativa dalle 6.30 alle 13, due piattine e un ragno piccolo, per il ritiro degli ingombranti dalle scuole, e il recupero degli ingombranti, sfalci e rifiuti abbandonati; la terza squadra sarà in azione dalle 16 alle 19, una piattina e un ragno, grande o piccolo, per il recupero degli ingombranti, degli sfalci e dei rifiuti abbandonati; infine l'ultima squadra lavorerà dalle 17.30 alle 24, con una sola piattina, per il recupero degli ingombranti piccoli abbandonati.

La situazione, ribadisce l'assessore, sarà costantemente monitorata ascoltando anche i suggerimenti che arriveranno direttamente da Ambiente Spa.