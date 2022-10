Porto, Marsilio sul bando da oltre 20 milioni per il molo nord: "Si apre una nuova stagione per il turismo e l'economia della città"

“Con la pubblicazione del bando per la realizzazione del molo nord del porto di Pescara, per un importo di 20 milioni 400 mila euro complessivi da parte di Arap, prosegue l'impegno da parte della Regione Abruzzo di dotare il territorio di infrastrutture importanti capaci di creare sviluppo e una nuova economia. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il prossimo 14 novembre”.

A dichiararlo il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a seguito della pubblicazione dell'avviso annunciato pochi giorni fa dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

“L'impegno che avevamo preso per ammodernare il porto di Pescara e renderlo capace anche di ospitare un traffico passeggeri sta prendendo forma nei tempi stabiliti – aggiunge Marsilio -. Nei mesi scorsi c'era stato l'affidamento del cantiere per 7 milioni e mezzo di euro per la diga foranea e l’emersione della barriera soffolta del molo nord adesso si va a completare l'intervento. Si tratta di un'altra battaglia vinta – conclude -: un progetto che doveva essere avviato nel 2016 ma che quando ci siamo insediati era ancora chiuso nei cassetti. Arap ha saputo tradurre in realtà i nostri obiettivi strategici e per la città di Pescara si avvicina una nuova stagione per quanto riguarda il turismo e l'economia marittima”.