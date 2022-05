Edificio scolastico di via del Concilio, Santilli replica al Pd: "Polemiche surreali"

Gianni Santilli replica al Pd sul mancato finanziamento, nell’ambito della missione specifica del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola di via del Concilio, vicenda sulla quale è insorta una polemica che lo stesso vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione definisce “surreale”: "Il Pd getta la pietra e nasconde la mano, come sempre fa su qualsivoglia argomento, con un’incoerenza politica che esprime una roboante mancanza di senso di responsabilità proprio nei confronti della comunità scolastica che pur, ma solo a parole, dice di voler tutelare".

E aggiunge: "Coloro che oggi abbaiano inutilmente sono gli stessi che si erano dichiarati contrari all’abbattimento di quella struttura scolastica; oggi, al contrario, folgorati sulla via di Damasco, attaccano l’amministrazione perché non sono state concesse le risorse per farlo. Il finanziamento di cui si parla premia infatti solo strutture scolastiche in classe energetica G - spiega Santilli - mentre un tecnico qualificato e abilitato a quelle funzioni, non certamente l’assessore, ne ha dichiarato e certificato l’appartenenza alla classe F. Questo perché, come ci è stato spiegato, circa dieci anni fa nel plesso di via del Concilio furono sostituiti tutti gli infissi che presentavano all’epoca una condizione di ammaloramento. Bastava dunque chiedere e anche quelli del Pd, ne sono certo, sarebbero riusciti a capire. Desumo quindi che ciò che appassiona è invece e unicamente la strumentalizzazione a tutto campo, a dimostrazione del fatto che a questi signori ben poco interessano le scuole ma solo la visibilità personale".

Poi Santilli entra ancora di più nel dettaglio: "Come ufficio comunale preposto – continua – oggi rivendichiamo con grande soddisfazione i lavori di riqualificazione e d’efficientamento energetico in 14 scuole di Pescara, un grande lavoro che ci è stato riconosciuto da chi, dirigenti scolastici e famiglie, non sta certamente dietro alle fantasiose considerazioni dei buontemponi del Pd. Su via del Concilio, come ho già detto in un momento in cui pensavo che coloro che oggi parlano a vuoto volessero condividere idee e soluzioni, chiederemo altre risorse. Come sempre dico, il tempo sarà il miglior giudice. Una cosa è certa: vado avanti per la mia strada e con me tutti i collaboratori dell’amministrazione che hanno dato grande prova di abnegazione già durante la crisi pandemica e che ancora oggi continuano a impegnarsi", conclude il vice sindaco.