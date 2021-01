Il consigliere Pignoli sul rider ferito in via Di Sotto: "Va potenziata da tempo l'illuminazione pubblica"

Potenziare l'illuminazione pubblica in via Di Sotto a Pescara, dove da tempo avvengono incidente anche a causa della scarsa visibilità notturna. La richiesta arriva dal consigliere e capogruppo Udc Pignoli, che commenta l'ennesimo incidente avvenuto pochi giorni fa, che ha coinvolto un giovane rider.

Pignoli in particolare si è rivolto al neo amministratore unico di Pescara Energia Diodati, fortemente voluto anche dall'Udc, che dovrà mettere fra le prime opere da realizzare proprio il potenziamento dell'illuminazione in via di Sotto e in parte anche in via colle di Mezzo e via colle Innamorati:

Strade che purtroppo sono state teatro di gravi incidenti in passato anche mortali, ed è per questo che chiediamo come Udc prioritariamente una maggiore illuminazione sopratutto in via Di Sotto dove in alcuni tratti nelle ore serali la luce è scarsa. Una richiesta la nostra, sollecitata anche dal titolare della pizzeria, e che avevamo anche sollecitato alla passata giunta con anche l’installazione di dissuasori di velocità.

Pignoli augura infine al 19enne una pronta guarigione auspicando che Diodati possa avviare subito i lavori richiesti.