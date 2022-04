Pescara ospita la regata nazionale Nacra 15, l'assessore Martelli: "Apriamo la bella stagione degli eventi in calendario"

Al via oggi venerdì 15 aprile la regata nazionale Nacra 15 di vela, che animerà le acque del mare di Pescara per tutto il fine settimana pasquale. Lo ha annunciato l'assessore comunale Patrizia Martelli, commentando l'evento che di fatto apre la stagione sportiva degli eventi della bella stagione, in attesa del fitto calendario di appuntamenti previsto per l'estate 2022. Oltre 120 atleti da tutta Italia parteciperanno alla regata, promossa dall'associazione Asd

Svagamente con il suo presidente Mauro Di Feliciantonio. Le gare si svolgeranno anche il 16 e 17 aprile.

“Se negli ultimi tre anni Pescara è stata scelta in modo specifico quale teatro di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, soprattutto per quelle discipline che si disputano sul mare, vuol dire che la nostra città ha i requisiti specifici per garantire organizzazione, ricettività e accoglienza. Caratteristiche senza dubbio ancor più rilevanti oggi, quando cominciamo a uscire dalla pandemia che per due anni ci ha imposto il rispetto di regole

rigide e inderogabili. Pescara di nuovo brillerà per la sua efficienza capillare, e per aver saputo instaurare un rapporto di sana collaborazione con gli organizzatori e la Regata che ospiteremo in questo fine settimana pasquale di aprile è un evento unico ed eccezionale proprio per l’enorme numero di partecipanti."

La regata, conclude l'assessore, si terrà con le imbarcazioni multiscafo veloci, visili dalla spiaggia con uno spettacolo di colori per la città:

"Le tre giornate sono solo il preludio di un’estate di grande sport che intendiamo portare nella nostra città e che dovrà segnare la ripresa di tutto quel comparto purtroppo duramente colpito dall’emergenza sanitaria”.