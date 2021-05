Oltre 50 equipaggi in mare a Pescara per la Regata nazionale multiclasse Hobie Cat Nacra 15 [FOTO]

Sono oltre cento i ragazzi dei 50 equipaggi che hanno partecipato alla due giorni in programma lungo la costa di Pescara, per la regata nazionale Multiclasse Hobie Cat Nacra 15 giunta alla sesta edizione e organizzata dall'associazione Asd Svagamente con il suo presidente Mauro Di Feliciantonio. Presente anche l'assessore comunale Martelli che nella giornata di ieri ha partecipato all'avvio dell'evento salutando i ragazzi in gara e sottolineando l'importanza di questo evento che rappresenta l'apertura del programma di eventi sportivi per l'estate 2021 in città.

Se negli ultimi due anni Pescara è stata scelta in modo specifico quale teatro di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, soprattutto per quelle discipline che si disputano sul mare vuol dire che la nostra città ha i requisiti specifici per garantire organizzazione, ricettività e accoglienza. Caratteristiche senza dubbio ancor più rilevanti nell’annualità 2020-2021 quando la pandemia ci ha imposto il rispetto di regole rigide e inderogabili per garantire la sicurezza degli atleti, del pubblico, se presente, e degli staff

Tutti i ragazzi sono stati sottoposti a tampone preventivo, con il presidente Di Feliciantonio che ha ricordato come nelle scorse settimane Pescara abbia ospitato il raduno tecnico di categoria e il corso di aggiornamento nazionale istruttori federali.

I tre eventi ci hanno permesso di aprire un dialogo che oggi ha dato i suoi frutti, permettendoci di portare a Pescara contemporaneamente nella Regata gli Hobie 16, Spy, Dragoon e Nacra 15, evento unico nella nostra disciplina, con la presenza di oltre 100 atleti”

L'assessore ha concluso: