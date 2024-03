Anche a Pescara la raccolta firme di Rifondazione Comunista per le elezioni europee: "Una lista per la pace"

Anche a Pescara sarà possibile firmare per la presentazione della lista di Rifondazione Comunista per le elezioni europee di giugno sabato 23 e domenica 24 marzo. Fondamento della lista la pace, e la fine delle guerre nel mondo. Come spiega Rifondazione Abruzzo:

"Pace non in modo generico ma che si basi su: l’utilizzo della via diplomatica, la mediazione, il negoziato e non il sostegno della via militare; l’interruzione dell’invio di armi (e della loro produzione e vendita); la richiesta a gran voce del cessate il fuoco e della fine dei massacri; la decisa riduzione e progressiva eliminazione delle spese militari; il rafforzamento del ruolo delle Istituzioni mediatrici (Onu, Ocse, parlamento europeo).

Crediamo che, per dar voce a tutto ciò, non basti associarsi e manifestare: occorre un riferimento politico, che porti queste istanze là dove si decide, là dove conta, appunto il Parlamento (in questo caso quello Europeo). Naturalmente chi vi siederà dovrà occuparsi (e bene) anche del resto: il nome terra sta a indicare la difesa dell’ambiente dalla rapacità delle multinazionali che lo calpestano e da chi sostiene ancora un modello basato su gas e petrolio. Dignità indica che tutti gli uomini ele donne, italiani o migranti, devono essere considerati uguali ed avere gli stessi diritti. Tutto questo conduce naturalmente alla difesa del lavoro stabile, del salario minimo, di una sanità pubblica e di una scuola di qualità per tutti, insomma di una società a misura di essere umano in armonia con il pianeta. Se non c’è la pace, se le guerre non vengono fermate con un’azione decisa, la crisi economico ambientale non potrà essere fermata. Per questo, per poterci presentare al parlamento europeo dovremo raccogliere le firme necessarie."

A Pescara si potrà firmare sabato 23 marzo in via Milano angolo via Trento (Libreria Feltrinelli) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, domenica 24 marzo dalle 16 alle 19.