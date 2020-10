A Pescara nessun coprifuoco per la movida ma controlli a tappeto in strada e nei locali

Movida blindata anche se per ora non ci saranno chiusure di piazze e strade o coprifuoco a Pescara. Il sindaco Masci, infatti, come riferisce l'Ansa, nel prossimo fine settimana non ha disposto chiusure nelle due zone della movida cittadina, ovvero quella di piazza Muzii e il centro storico.

Ci saranno però controlli ancora più stringenti nei locali e lungo le strade, per verificare il rispetto delle norme anticontagio sia da parte dei gestori dei locali che dei clienti, con mascherine anche all'aperto, distanziamento e numero massimo di persone all'interno degli esercizi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una sorta di banco di prova, con la possibilità di restrizioni se si dovessero registrare particolari criticità. Il sindaco chiede la massima collaborazione alle associazioni di categoria e titolari di ristoranti e locali, mentre la prefettura annuncia un potenziamento degli uomini delle forze dell'ordine nelle due zone critiche. Per ora dunque Masci ha voluto dare fiducia agli operatori dopo le polemiche per gli orari particolarmente restrittivi applicati durante l'estate.