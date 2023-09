A Pescara anche "Cav on the road" nel mercatino domenicale dell'antiquariato per dire no all'aborto

Domenica primo ottobre, nell'ambito del mercatino dell'antiquariato che ogni prima domenica del mese si svolge a Pescara Vecchia, il Centro di aiuto alla Vita di Pescara, in collaborazione con l’assessorato all’ascolto

del disagio sociale coordinato da Nicoletta Di Nisio, parteciperà dalle 9 alle 17 in via dei Bastioni con un punto di ascolto informativo, per supportare le donne che decidono di portare a termine una gravidanza e dare luce al loro bambino per l'iniziativa "Cav on the road".

L'assessore Di Nisio ha dichiarato:

"Nella straordinaria attività che il Centro porta avanti, l’assessorato comunale ha voluto offrire un contributo importante e per questo sarà presente domenica a Pescara Vecchia. Aiutare le donne e i bambini che vivono una vicenda così delicata non poteva non trovare la mia disponibilità come pubblico amministratore. Invito quindi i pescaresi a prendere coscienza del fatto che ognuno deve offrire il possibile per sostenere il diritto e l’amore per la vita. Il Centro di aiuto alla Vita di Pescara esercita la propria missione presso due sedi: il Centro di ascolto di via Mezzanotte 92 a Pescara, dove volontari e psicologi sono a disposizione il giovedì dalle ore 17 alle ore 18 (tel. 3755250578) e nel Centro di distribuzione di beni di prima necessità per le donne e per i bambini da 0 a 3 anni (per un periodo di 12 mesi), sito in via Tavo 248 e fruibile il martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (tel 3516883481)."