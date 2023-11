Perazzetti sul maltempo a Città Sant'Angelo: "Disagi in due aule della scuola Fabbiani, nessun problema sulle strade"

Nessuna criticità sulle strade angolane per l'ondata di maltempo che ormai da quasi 24 ore sta interessando la costa adriatica e l'entroterra. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti da noi raggiunto per avere un quadro della situazione nel territorio angolano.

"Abbiamo registrato dei problemi di infiltrazioni d'acqua dal soffitto in due aule della scuola Fabbiani che ovviamente sono state chiuse e sono in corso gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza. Abbiamo ovviamente dovuto rimandare i ragazzi a casa. Per il resto, nessuna particolare problematica lungo le strade della città: in particolare, nelle zone dove da sempre si registravano dei disagi negli anni precedenti come in via Belvedere, via Ludovico Antinori e via dei Fiori dove abbiamo migliorato lo smaltimento delle acque bianche, non ci sono stati disagi dimostrando quindi di aver eseguito lavori efficienti e per questo sono particolarmente soddisfatto".

Ricordiamo che invece a Montesilvano, dove la situazione è più critica soprattutto nella zona del lungomare dietro la pineta a villa Verrocchio, il sindaco Ottavio De Martinis ha disposto la chiusura dell'istituto superiore Alessandrini a causa di infiltrazioni importanti che hanno raggiunto l'impianto elettrico e quindi è necessario sospendere le lezioni per il 23 e 24 novembre per consentire i lavori di messa in sicurezza.