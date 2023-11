Perazzetti dopo il secondo incendio nella ditta di rifiuti a Città Sant'Angelo ribadisce: "La struttura è inadeguata"

Anche il sindaco Matteo Perazzetti torna sulla questione degli incendi nell'azienda di rifiuti in Piano di Sacco, dove nel giro di 7 giorni ci sono stati due roghi e che nel 2011 fu oggetto di un grosso incendio che venne spento solo dopo molti giorni di lavoro incessante dei vigili del fuoco. Il primo cittadino, da noi raggiunto, ha spiegato che anche questa volta si è recato sul posto per l'incendio che, questa volta, ha interessato la parte interna dell'azienda e che anche in questo caso, dopo diverse ore di lavoro, è stato domato grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco:

"Torno a ribadire che la situazione è seria e che occorre rivedere e nel caso sospendere subito l'autorizzazione, da parte della Regione, ad operare per quest'attività dove evidentemente qualcosa non va. Due incendi nel giro di sette giorni sono un campanello d'allarme importante: serve quindi un intervento della Regione che vada a rivedere tutti i requisiti per l'autorizzazione ad operare: noi da sempre siamo stati contrari fin dal 2011, quando ci fu quel rogo imponente e devastante che costò tantissimo in termini di inquinamento ambientale e in termini economici per la comunità angolana"

Ricordiamo che la consigliera d'opposizione Catia Ciavattella del Partito Democratico aveva attaccato l'amministrazione comunale per la questione degli incendi, chiedendo interventi incisivi con le autorità regionali per dare risposte concrete e certe alla collettività sulla questione dell'azienda in località Piano di Sacco.