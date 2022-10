Perazzetti sul progetto Bandiera Abruzzo: "Grandi benefici anche per la comunità di Città Sant'Angelo"

Anche il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, interviene in merito al progetto "Bandiera Abruzzo" che punta a migliorare e potenziare le infrastrutture idrice abruzzesi, e che interesserà direttamente anche la città angolana. Il primo cittadino ieri 24 ottobre ha partecipato alla presentazione dell'opera, assieme al presidente della Regione Marsilio ed agli altri amministratori regionali e locali interessati. L'intervento andrà ad incrementare di 700 litri al secondo la portata idrica nel serbatorio Val Vomano, che fornisce direttamente anche Città Sant'Angelo e che dunque garantira una continuità di fornitura dell'acqua a molti comuni del Teramano fino al Chietino:

"Per l’Abruzzo, ma soprattutto per il litorale, la fornitura di acqua è fondamentale, anche in vista della stagione turistica. L’obiettivo sarà quindi quello di creare una rete idrica efficiente ed interconnessa capace di garantire un afflusso di acqua anche in condizioni ostili.

Mi complimento con l’Amministrazione Regionale per l’ottimo risultato raggiunto, che guarda ai risultati non solo dell’intero territorio, ma anche del singolo comune, come in questo caso Città Sant’Angelo. L’investimento di 55 milioni di euro potenzierà le reti idriche della Provincia beneficiando il nostro Comune attraverso un notevole incremento dell’afflusso di acqua e permettendoci di eliminare definitivamente il problema della carenza idrica. Si tratta di un grande traguardo su cui si è premuto per anni e che oggi finalmente vede la sua realizzazione.”