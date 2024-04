Non ancora attivo il pedaggio gratuito sull'A14 fra Pescara sud e Pescara Ovest, il sindaco Russo: "Pronti a nuove proteste"

Il pedaggio gratuito fra i caselli di Pescara Sud e Pescara Ovest a causa del crollo della galleria della tangenziale a San Silvestro non è ancora operativo. A darne notizia il sindaco di Francavilla Luisa Russo, che ha spiegato come la concessione del transito gratuito attualmente, nonostante le promesse ricevute dagli enti coinvolti, non è scattata nemmeno dal primo aprile. Il primo cittadino con un post su Facebook ha commentato:

"Sono abituata a mantenere la parola data quando prendo un impegno e, se sorgono imprevisti, a darne notizia in modo che non si creino malintesi. So che il Ministero ha firmato la convenzione con Anas, ma non ho notizia della stessa firma da parte di Autostrade per l’Italia. Mi auguro di avere rassicurazioni nella giornata di oggi, come da impegno preso da tutti gli enti coinvolti in questa storia. Diversamente riterrò insoddisfatte le nostre richieste, nonostante il grande impegno di tutti noi, dell’onorevole Luciano D'Alfonso e del Partito Democratico Francavilla al Mare, e valuterò di riprendere la protesta con i cittadini."

Ricordiamo che la misura dovrebbe scattare per agevolare automobilisti e autotrasportatori costretti ad utilizzare l'autostrada a causa della chiusura di quel tratto della tangenziale interessato dal crollo, e che i lavori, stando a quanto dichiarato qualche settimana fa dal ministro Matteo Salvini, dovrebbero finire per l'estate permettendo la riaprertura della galleria.