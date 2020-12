Il pd sprona la giunta Masci ad avviare i lavori per la nuova bretella stradale in via del Circuito: "Non si perda altro tempo"

Far partire subito i lavori per la bretella stradale per il raddoppio di via del Circuito, per arrivare a decongestionare una delle arterie stradali più trafficate della città. L'appello arriva dal consigliere regionale Pd ed ex assessore ai lavori pubblici di Pescara Blasioli, e dai consiglieri Catalano e Giampietro.

Con il parere positivo della soprintendenza archeologica e del genio civile regionale, non ci sono più ostacolo che impediscano l'avvio del cantiere già fra gennaio e febbraio del 2021, rendendo operativa la bretella entro la fine dell'estate. Anche la ditta che effettuerà i lavori è stata già individuata, e dunque ora la giunta Masci non può più aspettare evidenziano i consiglieri, per realizzare un'opera voluta e progettata dal centrosinistra e già finanziata, capace di snellire sensibilmente il traffico in via del Circuito dopo il ponte Flaiano:

Il progetto ammonta a 500.000 euro e prevede sostanzialmente due interventi, utili entrambi: la realizzazione di una rotatoria posta all’incrocio tra via del Circuito e via Pian delle Mele e la realizzazione di una strada che si ricollega a via Valle Roveto e cioè al lungofiume, in modo da raddoppiare via del Circuito dall’altezza di via Pian delle Mele fino al porto con percorrenza a senso unico.

Il consigliere Giampietro evidenzia come quel tratto stradale è sicuramente uno dei più inquinati della città, con migliaia di autovetture che ogni giorno entrano ed escono da Pescara da quell'arteria, provenienti dall'entroterra:

Questo intervento, che abbiamo fortemente voluto nella passata amministrazione, libererà il quartiere da inquinamento e rumori, eliminerà il "tappo" che si crea all'altezza del ponte delle Libertà e ridarà dignità al tratto di via del Circuito fra piazza Pierangeli e il confine con Villa Raspa. Vigileremo perché l'intervento venga realizzato nel pieno rispetto dei tempi previsti.

La consigliera Catalano ha aggiunto che verranno messe in sicurezza la strada e i marciapiedi, a tutela delle utenze svantaggiate lungo una strada che conduce a ospedali, scuole e servizi pubblici. Il consigliere regionale Blasioli si dice affezionato all'opera che ha seguito e fatto approvare sottolineando come i due interventi previsti dal progetto comprendono la realizzazione di una rotatoria davanti al vivaio Valpescara, di forma allungata .L’altro intervento riguarderà la realizzazione del nuovo tratto stradale di viabilità locale alternativo a via del Circuito, che dalla nuova rotatoria, perpendicolarmente al tracciato principale della stessa via del Circuito, andrà verso il Fiume Pescara per poi innestarsi su Via Valle Roveto.

I consiglieri hanno infine aggiunto: