Nuovo attacco del centrosinistra alla giunta Masci sull'edilizia scolastica: "A giugno la scuola Michetti rischia di essere sfrattata da Villa Fabio"

Le classi della scuola Michetti rischiano di essere sgomberate dalla sede provvisoria di Villa Fabio. Lo hanno fatto sapere i consiglieri comunali del Pd, che attaccano la giunta Masci per aver creato un nuovo "pasticcio" per l'edilizia scolastica cittadina.

Nel giorno in cui sono partiti i lavori sulla scuola Michetti nella sede in via del Circuito, finanziati dal centrosinistra nel 2018, il consiglio comunale si è rifiutato di chiedere alla giunta di modificare la delibera che fissa a giugno 2021 il termine ultimo di concessione dell'ex scuola Villa Fabio per l'infanzia Rigopiano, per la scuola primaria San Giovanni Bosco e per la media Michetti, i tre cicli del quartiere ospedale rimasti senza sede dopo la chiusura dei plessi di via del Circuito e via Monte Siella. I consiglieri Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli:

Abbiamo chiesto, con una mozione, di modificare la delibera di giunta n. 313 del 2020, che assegna all’Istituto comprensivo 4 i locali della ex scuola Villa Fabio per il solo anno scolastico 2020/2021: un tempo oggi diventato insufficiente per completare lavori sulla media Michetti che inizieranno non prima di aprile” rileva la consigliera comunale Stefania Catalano, prima firmataria della mozione

Per i lavori in via del Circuito, sottolineano i consiglieri, occorreranno almeno 400 giorni e la bocciatura della mozione mette a rischio il ritorno sui banchi per i ragazzi e bambini delle scuole dell’infanzia Rigopiano, primaria San Giovanni Bosco e media Michetti anche nella sede di Villa Fabio: