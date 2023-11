Il Pd attacca Perazzetti sul maltempo: "Allagamenti sulle strade e infiltrazioni nelle scuole, la pioggia ha sbugiardato il sindaco"

Duro affondo dei consiglieri del Partito Democratico di Città Sant'Angelo Antonio Melchiorre, Catia Ciavattella, Patrizia Longoverde e Mauro Patrizii al sindaco Matteo Perazzetti in merito ai disagi e ai danni provocati dal maltempo che si sta abbattendo su tutta la costa adriatica e l'entroterra da ormai quasi 24 ore. Secondo i consiglieri d'opposizione la pioggia avrebbe sbugiardato il sindaco:

"Il primo episodio è l’allagamento della Sp1, nello specifico il tratto di strada difronte al cimitero. Il Sindaco nel 2020 millantava di, dopo i lavori di rifacimento stradale da parte dell’amministrazione provinciale, aver risolto" dopo anni, una grave problematica che mina la sicurezza dei cittadini”. Di fatto il problema è risolto solo quando non piove. Ironia a parte, non solo il problema non è stato risolto ma è addirittura peggiorato, il tratto si trasforma in un fiume maleodorante e difficile percorrenza per i cittadini.

Stessa situazione simile nei tratti di strada Fonte Umano e Marina. Nelle passate amministrazioni, c’era una tempestività nella risposta alla cittadinanza e non ci si perdeva in chiacchiere sui social per farsi un video selfie.

A questi episodi si aggiungono le infiltrazioni d'acqua anche all'interno delle scuole, che sempre il sindaco si è preso il merito di aver riqualificato, nello specifico nell’asilo nido del centro storico e nella scuola Fabbiani a Marina."

I consiglieri poi concludono:

"È finito il tempo dell'improvvisazione, i cittadini sono stufi delle prese in giro. Visto che Marsilio si è appassionato al nuoto dopo il tuffo andato a male nella piscina Naiadi, il sindaco Perazzetti si

lancerà nel surf, per scivolare sopra ai problemi reali della cittadinanza." Ricordiamo che il sindaco Perazzetti aveva invece parlato di nessuna particolare criticità lungo le strade angolane, dove invece non si registravano allagamenti nelle zone in cui sono stati eseguiti i lavori dal Comune e dove spesso vi erano disagi in caso di pioggia.