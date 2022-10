Il Pd cittadino lancia l'allarme degrado e manutenzione: "Città e strade abbandonate in tutti i rioni" [FOTO]

Strade senza manutenzione diventate pericolose per monopattini, biciclette e pedoni. A dirlo il segretario del Pd di Pescara Antonio Caroselli, il segretario del circolo Di Vittorio di Pescara Stefano Alberto Brandimarte e Stefania Catalano consigliera comunale del Pd che attaccano l'amministrazione comunale colpevole di non aver investito sui quartieri e la sicurezza stradale, con degrado in tutti i rioni della città:

La nostra citta? e? in evidente emergenza manutentiva, un esempio su tutti e? Via Giovanni Mezzanotte, nel quartiere di Porta Nuova una arteria importante per la vita del quartiere e di tutto il polo sportivo e ricettivo della citta? che si sta sgretolando di fronte all’incuria di una amministrazione distratta o troppo confusa dal cantiere infinito di viale Marconi. Ora basta! Bisogna aprire immediatamente un diffuso fascicolo della manutenzione della Citta?. Il nostro appello e? rivolto al Sindaco e a questa amministrazione: diano la sensazione di amare davvero Pescara e si attivino in fretta”.

Brandimarte ha aggiunto:

“I cittadini del quartiere hanno il diritto di abitare in luoghi sicuri e decorosi, abbiamo raccolto le opinioni e le istanze dei cittadini del quartiere con un questionario e cio? che ne e? uscito fuori non lascia interpretazioni: serve una vertenza Porta Nuova" mentre la consigliera comunale Catalano ha aggiunto che il gruppo consiliare ha aperto un osservatorio sulla riqualificazione di tutta la città in particolar modo le aree periferiche:

"Porteremo il tema del fascicolo manutentivo in commissione e in consiglio comunale. Non possiamo permettere che il quartiere di Pescara Porta Nuova come gli altri quartieri lontani dalle attenzioni dell’Amministrazione siano vittima di assenza strategica e programmatoria per Pescara”.