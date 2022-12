Per la gestione del patrimonio immobiliare comunale c'è il nuovo regolamento: aliquote più basse per le concessioni alle associazioni

Approvato dal consiglio comunale il nuovo regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune, in particolare ma non solo di fabbricati e terreni non destinati a fini pubblici diretti ma concedibili a terzi in uso o in locazione esclusi l’uso abitativo, funzioni mercatali e di demanio stradale.

Una nuova versione con cui si è voluto ridare pregio e organicità al testo risalente al 2013 e già modificato l'anno scorso, semplificando ulteriormente le farraginose procedure e allineandolo alla normativa nazionale che nel frattempo è stata riformata, sottolinea in una nota l'amministrazione. “L’obiettivo sostanziale è stato quello di razionalizzare ancor di più la gestione garantendo nel contempo una maggiore redditività del patrimonio immobiliare comunale”, spiega l'assessore comunale al patrimonio Maria Rita Carota.

Di particolare rilievo la definizione delle varie aliquote riguardanti la concessione di tali immobili o terreni per attività non aventi scopo di lucro. In questo senso sono state individuate tre fasce: una prevede la riduzione del 90 per cento per i soggetti operanti nei settori della protezione civile e della pubblica assistenza, e per quelle realtà convenzionate con il Comune per progetti di rilevanza sociale; un’aliquota specifica di riduzione, fino al 65 per cento, coinvolge invece i soggetti che agiscono nel settore sociale ma con la specifica di essere iscritti alla consulta numero 1 istituita con il regolamento del terzo settore; infine un’aliquota del 50 per cento per quegli organismi e associazioni impegnati nel settore ricreativo, turistico, aggregativo, sportivo, ambientale, culturale, scientifico e sociale.