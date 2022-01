Il presidente Pastore replica al centrosinista sui lavori in viale Pepe: "Bugie vergognose, campioni di cattiva politica"

Il presidente della commissione lavori pubblici e consigliere comunale Massimo Pastore, replica alle dichiarazioni dei consiglieri di centrosinistra in merito ai lavori in viale Pepe. Secondo il Partito Democratico e le altre liste civiche di centrosinistra, infatti, l'amministrazione Masci avrebbe presentato e fatto approvare un emendamento in consiglio comunale che tagliava i fondi destinati alla riqualificazione per aumentarli alla quota del Pnrr destinata alle consulenze.

Pastore ha parlato di bugie scientifiche da parte del centrosinistra, senza argomenti e che di fatto propone una cattiva politica da campagna elettorale permanente:

"Il riferimento è alla questione delle opere in fase di avvio su viale Pepe (nel tratto tra Viale Marconi e Via Benedetto Croce), per un investimento di 800mila euro, che prevedono la realizzazione di aree perdonali e ciclabili, oltre che di viabilità, con aiuole e spazi verdi, una moderna pavimentazione, panchine e nuova illuminazione, per un risultato che sarà quello di un impatto urbano di importante valore estetico.

Le minoranze hanno parlato di ostilità verso i residenti di Viale Pepe per il semplice fatto che un emendamento ha ridotto nel Dup (Documento unico di programmazione) le risorse disponibili a 750mila euro. L’aggiustamento si è invece reso necessario per finanziare la stesura dei progetti che parteciperanno ai bandi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), gli stessi che possono portare benefici ben più rilevanti alla città di Pescara. Nelle loro farneticanti accuse, i signori in questione hanno dolosamente dimenticato di evidenziare che questi 50mila euro rappresentano in realtà un’anticipazione, la classica “partita di giro”, in quanto saranno reinseriti in quel capitolo quando le procedure riconducibili al Pnrr libereranno quei fondi. "

Per il presidente, la notizia è così infondata che a breve inizieranno i lavori di pulizia del fosso Bardet, propedeutici al primo lotto degli interventi in viale Pepe facendo notare ai consiglieri Stefania Catalano, Marco Presutti, Marinella Sclocco e Giovanni Di Iacovo che in commissione lavori pubblici hanno votato a favore dell'emendamento da 50 mila euro al Dup e al piano triennale delle opere pubbliche:

"Segno evidente che hanno compreso l’importanza che le risorse del Pnrr possono avere per il nostro territorio, e che per questo è opportuno lavorare. Spieghino allora ai pescaresi e agli elettori perché vengono in consiglio a votare contro; se non lo faranno dimostreranno che il loro obiettivo è solo ed esclusivamente quello di buttare fango su chi la pensa diversamente da loro e che ha la responsabilità di governare la città. Noi andremo avanti per la modernizzazione di Pescara e per la qualità della vita della gente"