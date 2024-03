Parco commerciale e area verde a Santa Teresa di Spoltore, il sindaco Trulli: "Consenso dai cittadini, fatta chiarezza"

Positivo per il sindaco di Spoltore Chiara Trulli l'incontro pubblico avuto con i cittadini per parlare del progetto del Parco commerciale e l'area verde che saranno realizzati tra via Gran Sasso e via Maiella: un intervento che interesserà 16mila metri quadrati di terreno agricolo che si trovano “proprio nel core di Santa Teresa”.

Una proposta di progetto in fase preliminare, sottolinea la maggioranza, contestata dal centrodestra che subito che parla invece di occupazione di un'area verde per la realizzazione non di un parco commerciale, ma di un centro commerciale. Una vicenda su cui sarebbero apparse sui social “informazioni inesatte, parziali e non vere” afferma parlando di “dispiacere” per quanto avvenuto. Di qui la decisioni di convocare un incontro pubblico svoltosi nella sala consiliare alla presenza oltre che dei cittadini, di quasi tutta l'assise compresi anche alcuni consiglieri comunali di minoranza, come fa sapere il Comune stesso.

“Stiamo parlando in questa fase di un primo passo, di un percorso articolato che si concluderà solo con la presentazione del progetto definitivo”, spiega quindi Trulli sottolineando che la gran parte dei cittadini presenti avrebbero accolto con favore l'idea.

Alla base ci sarebbe quindi il promuovere un intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile, con impatto paesaggistico limitato dalle alberature e dell'orografia del sito che si trova a un livello inferiore rispetto al piano della strada. Gli alberi, è stato spiegato dall'assessore all'urbanistica Stefano Burrani, avrebbero il compito di intercettare le micropolveri, anche i colori dei due fabbricati (2700 e 500 metri quadrati) sarebbero stati studiati per limitarne l'impatto visivo.

Il sindaco ha quindi rivendicato la promessa “di fatto mantenuta” sottolinea di realizzare nell'area un polmone verde per la città e senza costi per i cittadini. Nell'accordo con il privato, prosegue il primo cittadino ricordando che a chiedere l'intervento sono due insegne attualmente presenti nell'area commerciale accanto a via Pescara che si sposteranno nel nuovo sito, sono compresi 4.282 metri quadrati di parco, che si andranno ad aggiungere ai 5.872 di già esistenti all'incrocio con in via Nora.A separarli via Gran Sasso per la quale si prevede l'introduzione della zona 30, con apposite segnalazioni per aumentare la visibilità degli attraversamenti tra i due parchi. La viabilità sarà poi completata dai marciapiedi, dove attualmente assenti, e dalla mini pista ciclabile che si andrà a integrare con il resto della frazione. Chiudono il pacchetto percorsi attrezzati e area sgambettamento cani. Le attività saranno centrali, raggiungibili a piedi, e in questo modo aiuteranno anche quelle vicine: si creerà la connessione tra due parti di Santa Teresa attualmente separate.

Verde attrezzato, parcheggi, illuminazione, irrigazione, videosorveglianza, saranno realizzati dal privato e ceduti al Comune, rimarca quindi l'amministrazione. “Gli oltre 4mila metri quadri di parcheggi, di cui 1.482 metri quadri pubblici, saranno utili anche per gli altri negozi, in occasione degli eventi e, in futuro, come area di scambio per le biciclette che vorranno spostarsi attraverso le ciclabili sul fiume Pescara, in attesa di finanziamento regionale nell'ambito dei contratti di fiume. Si andrà inoltre a occupare il terreno di un privato (la quotazione contenuta nella delibera discussa in consiglio è di un milione e duecento mila euro) scongiurando futuri interventi di edilizia privata, paventati dall'arrivo della Nuova Pescara”, si legge nella nota diffusa.

Oltre a scongiurare la chiusura del supermercato questo progetto porterà secondo l'amministrazione anche benefici alla viabilità che attualmente va in sofferenza all'altezza della Croce Rossa, dove ci sono appunto gli accessi ai negozi che si trasferiranno.