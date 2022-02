In stato di abbandono il parco dell'Amicizia, la denuncia del consigliere Blasioli [FOTO]

È in una condizione di degrado e abbandono il parco dell'Amicizia di via Centorame a Pescara.

Diversi i problemi nell'area verde che vengono segnalati dal consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli.ù

Una fontanina lasciata a se stessa, la pavimentazione dell'ingresso completamente dissestata e degrado diffuso.

Questo quanto scrive, ironicamente, l'esponente democratico sul suo profilo: «Tanti auguri fontanina. Oggi festeggia come me, ma 1 solo anno, la “precaria” fontanella del Parco dell’amicizia in via Centorame. È stata istallata il 3 febbraio 2021 in attesa di una vera fontanella che dev’essere stata dirottata altrove. Resiste e lotta insieme a noi, in un’area verde abbandonata con un ingresso a prova di equilibrista. Tocchiamo con mano l’abbandono delle periferie. Fontanina resisti. Tra due anni verremo a salvarti. Promesso».