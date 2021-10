Cambia la disciplina dei parcheggi a Città Sant'Angelo: orari e tariffe nelle aree di sosta cittadine

La giunta comunale di Città Sant'Angelo ha approvato la delibera relativa alla revisione del sistema parcheggi nel territorio cittadino. Ci saranno diverse novità sostanziali per le aree di sosta dal centro storico fino alla zona della Marina.

Il parcheggio “Belvedere Paolo De Cecco” avrà 45 stalli di sosta a pagamento su 90 posti, quando sarà riaperto con capienza al 100%. Il ticket dovrà essere pagato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con la tariffa di € 0,50/ora o frazione di ora. Su corso Vittorio Emanuele nel tratto incluso tra vico della Torretta e vico Ospedale, 4 stalli di sosta in striscia blu per tutti i giorni feriali, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con la tariffa di € 0,50/ora o frazione di ora, ad eccezione della mattina del mercoledì in occasione dello svolgimento del mercato settimanale.

In Largo Trieste 6 stalli di sosta, tutti i giorni feriali, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con la tariffa di € 0,50/ora o frazione di ora, ad eccezione della mattina del mercoledì in occasione dello svolgimento del mercato settimanale. A Piazza Sant’Agostino, a Marina di Città Sant’Angelo, saranno installati 34 parcheggi a pagamento, tutti i giorni feriali, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con la tariffa di € 0,50/ora o frazione di ora.

Nell’area di sosta inclusa tra viale 22 Maggio 1944 e via Salara, a Marina di Città Sant’Angelo, 14 i parcheggi utilizzabili con il ticket. Tutti i giorni feriali, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con la tariffa di € 0,50/ora o frazione di ora. Nell’area di sosta di viale Torre Costiera, a Marina di Città Sant’Angelo, saranno attivati 50 stalli di sosta a pagamento solo nel Periodo dal 01/05 al 30/09 di ogni anno, tutti i giorni feriali, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con la tariffa di € 0,50/ora o frazione di ora e con tariffa di € 3,00 per la sosta per l’intera giornata.

Nelle seguenti zone sono invece revocati i parcheggi a pagamento: viale di Porta Sant’Angelo, nel tratto incluso tra Largo Baiocchi e Largo Mazzini; corso Vittorio Emanuele, nel tratto incluso tra vico Angelo Vassallo e via del Teatro; via Licinia, nel tratto incluso tra porta Borea e innesto via circonvallazione. A breve sarà avviato il procedimento di gara per l'affidamento del servizio.