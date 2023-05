Stoccata dell'ex presidente della Provincia Di Marco sulla nuova palestra del liceo Galilei: "Quelli che 'c'erano prima' eravamo noi"

“È bene ricostruire in maniera corretta e puntuale 'chi c’era ieri' e come l’inaugurazione di oggi sia frutto degli impegni finanziati, programmati e pianificati dalle precedenti amministrazioni di Regione e Provincia, guidate rispettivamente da Luciano D'Alfonso e da Antonio Di Marco, che sono stati mantenuti e in questi anni stanno trovando realizzazione”.

A dirlo è proprio l'ex presidente della Provincia che tiene a puntualizzare su quei ringraziamenti fatti dall'attuale presidente Ottavio De Martinis al suo predecessore Antonio Zaffiri, perché si sia arrivati ad inaugurare la nuova palestra della sede di via Vespucci del liceo scientifico Galilei. Chi c'era ieri, in sostanza, era l'amministrazione di centrosinistra afferma Di Marco. Per lui una questione di “onestà” quella di puntualizzare dato che, spiega, la palestra rientrava tra i dieci interventi finanziati con la delibera Cipe del 22 dicembre 2017 a valere sui fondi per lo Sviluppo e coesione. Finanziamento che per quella palestra era di un milione e mezzo così come un altro milione e 400 mila euro era stato destinato alla realizzazione della palestra del liceo scientifico Corradino D'Ascanio di Montesilvano.

“Per entrambi gli istituti – ricorda Di Marco - occorrevano fondi per la costruzione della palestra, la cui mancata realizzazione costituiva un grave handicap per le scuole, costrette ad affittare spazi esterni per le attività fisiche degli alunni. Non appena il presidente della Regione mi comunicò l’ammontare di questi preziosi finanziamenti scrissi una nota ai due dirigenti, Carlo Cappello e Manuela Ciacio (era il 28 dicembre 2017), comunicando loro la bella notizia, arrivata dopo numerosi appelli al ministero e alla Regione, che fortunatamente aveva sostenuto le nostre legittime richieste”. Era quindi il 19 gennaio 2018 quando il progetto per la palestra del Galilei fu illustrato agli studenti, sottolinea. Occasione in cui fu comunicato che “avrebbe avuto una doppia valenza, da poter usare anche per attività pomeridiane, un luogo aperto, al servizio del territorio e che in contemporanea vi avrebbero potuto lavorare tre classi, in modo da soddisfare tutte le esigenze degli studenti. I tempi erano legati alle attività istruttorie e indispensabili, ma come assicurò lo stesso D'Alfonso 'si partirà domani'. Nella settimana seguente era già in programma la conferenza dei servizi in cui elencare tutte le prime cose da fare. Si sarebbe partiti con la realizzazione del progetto esecutivo anche prima dell'arrivo dei fondi, in modo da essere pronti nel momento del loro impiego concreto”.

Il 21 agosto 2018 fu quindi il consiglio provinciale a procedere con entrambi gli stanziamenti per cui “oggi – prosegue l'ex presidente della Provincia - non posso che essere pienamente soddisfatto di essere stato invitato dal dirigente Scolastico Carlo Cappello all’inaugurazione di questa struttura, un progetto a cui ho creduto dall'inizio, fortemente voluto e concertato tra me e il già presidente D’Alfonso che ringrazio per aver sostenuto le richieste mie e del preside. Per questo importante risultato sento di rivolgere un grande ringraziamento anche ai professori e ai tecnici interni alla scuola che hanno collaborato in stretta sinergia con l’ente”

“Concludo dunque ricordando agli amministratori dalla memoria breve – dice ancora - che il Finanziamento Cip di 2milioni 900 mila euro per la realizzazione delledue palestre sono finanziamenti del quadriennio 2014 -2018 già incamerati dalla Provincia e a disposizione per realizzare interventi programmati, che hanno dato certezza che le palestre si sarebbero realizzate”.