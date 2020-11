Il consigliere Pagnanelli attacca la Lega: "Su Rancitelli una colossale presa in giro"

Nuovo attacco da parte del Pd alla Lega sulla questione sicurezza a Rancitelli. Il consigliere Pagnanelli, infatti, torna sulla questione ribadendo come la Lega abbia preso voti in periferia promettendo ordine e sicurezza, ma dopo appena un anno e mezzo sarebbe già scappata scaricando le responsabilità.

Il consigliere fa presente come ormai ogni due settimane sui tg di tutta Italia e nelle trasmissioni televisive si parli di Pescara come una città con continui episodi di violenza e degrado:

Siamo di fronte al primo vero fallimento della Lega pescarese” sottolinea Pagnanelli, “tanto che i suoi esponenti sono già scomparsi dal dibattito sulla insicurezza di quartieri come Rancitelli, con il solo capogruppo Vincenzo D’Incecco che prova a mascherare l’imbarazzo scaricando le colpe un giorno sull’Ater, un giorno sulla Regione, un giorno addirittura sulle forze dell’ordine. Una colossale presa in giro che i cittadini di Rancitelli non meritano: se il Comune davvero non ha responsabilità, allora non ne aveva neppure la giunta Alessandrini contro la quale invece gli attuali esponenti della Lega si stagliavano ogni giorno.