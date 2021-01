Abruzzo in zona arancione a dicembre, Marcozzi: “Ordinanza bocciata dal Tar, figuraccia del centrodestra”

La capogruppo del Movimento 5 Stelle parla di “atto irresponsabile della giunta regionale”, con cui si era "fatto passare l'Abruzzo da zona rossa a zona arancione per poche ore" in piena emergenza Covid

Continua ad avere strascichi la vicenda dell'Abruzzo che a dicembre era passato anzitempo in zona arancione. Ora Sara Marcozzi commenta il fatto che quell'ordinanza di un mese fa è stata bocciata dal Tar, definendo tutto ciò una “figuraccia del centrodestra”. La capogruppo del Movimento 5 Stelle parla di “atto irresponsabile della giunta regionale”, con cui si era "fatto passare l'Abruzzo da zona rossa a zona arancione per poche ore" in piena emergenza Covid:

"Ancora una volta, evidentemente per colpa della smania propagandistica di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, è stato creato il caos tra i cittadini abruzzesi, ignorando le basilari divisioni di potere tra Stato e Regioni che, a quanto pare, non sono chiare ai vertici dell'amministrazione Marsilio. E questo è un fatto gravissimo, così come lo sono le conseguenze degli atteggiamenti irresponsabili a cui il centrodestra ci sta tristemente abituando dall'inizio della legislatura".

Per la Marcozzi “quello che il centrodestra indicava, con disprezzo, come un capolavoro di burocrazia, si è rivelato essere semplice osservanza delle leggi e delle regole di questo Stato, come noi ripetevamo a dicembre e ribadiamo adesso, anche a seguito delle motivazioni rese note dal Tar”. Infine l'esponente pentastellata si augura che, nell'affrontare la terza ondata della pandemia, l'atteggiamento della giunta Marsilio "sia finalmente collaborativo verso il governo nazionale e verso gli abruzzesi".