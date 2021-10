I nuovi orari di chiusura dei locali e pubblici esercizi dal primo al 14 novembre

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato due ordinanze relative alla disciplina degli orari di chiusura delle attività e locali con autorizzazione per l'intrattenimento danzante (discoteche e simili) e per le attività di somministrazione alimenti e bevande come ristoranti, bar, pub, pizzerie e simili. Gli orari saranno in vigore dal primo al 14 novembre prossimo. Resta la differenziazione fra le zone di piazza Muzii e Pescara Vecchia ed il resto della città.

In particolare, per quanto riguarda le attività per l'intrattenimento danzante, l'amministrazione comunale ha tenuto conto delle misurazioni e relazioe fonometrica presentata dall'Arta il 17 agosto, della riunione tecnica del 15 settembre con i rappresentanti di Asl, della stessa Arta, di Ambiente Spa e della polizia municipale e dell'incontro con le associazioni di categoria avvenuto il 13 ottobre scorso. Gli orari sono i seguenti:

Per quanto riguarda invece gli orari dei pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, come pub, ristoranti, pizzerie e bar, l'ordinanza ha tenuto conto dei numerosi esposti inoltrati da cittadini e comitati su episodi di vandalismo nella zona limitrofa di Piazza Muzii, del centro storico e lungomare per gli stabilimenti balneari, tenendo conto delle risultanze della relazione tecnica dell'Arta del 17 agosto, del vertice istituzionale del 15 settembre in Comune e dell'incontro del 13 ottobre con le associazioni di categoria. Gli orari sono i seguenti:

I titolari delle attività dovranno rispettare le regole vigilando all'interno e all'esterno dei locali, rimuovendo tavoli e sedie o rendendoli inutilizzabili durante gli orari di chiusura, rispettando gli orari di apertura e chiusura da rendere visibili con apposita segnalazione all'ingresso.