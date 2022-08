Omicidio strada parco, D'Incecco (Lega): "Più forze dell'ordine sul territorio e uno studio investigativo"

Anche il capogruppo comunale e regionale della Lega Vincenzo D'Incecco, interviene in merito all'omicidio avvenuto ieri primo agosto lungo la strada parco, l'agguato costato la vita a un 66enne con un altra persona gravemente ferita. Secondo D'Incecco, occorre chiedere allo Stato maggiore presenza sul territorio, ma anche andare oltre potenziando la fase investigativa dei fenomeni di criminalità:

“Chiediamo allo Stato una presenza maggiore e uno studio investigativo dei fenomeni di criminalità che evidentemente interessano il nostro territorio, perché nonostante gli sforzi le presenze sul campo evidentemente non bastano. Sebbene il comune non possa intervenire sulle attività investigative, ci preme ricordare che Pescara è una delle città più videosorvegliate d’Italia, basti pensare che proprio in questi giorni sono state installate ulteriori 21 telecamere e speriamo che anche grazie al supporto della tecnologia gli investigatori possano assicurare alla giustizia l'esecutore di questo assassinio crudele e violento. Siamo profondamente colpiti e affranti per quanto accaduto e vogliamo esprimere tutto il nostro cordoglio alla famiglia della vittima che si è vista strappare un proprio caro con un’efferatezza e crudeltà inimmaginabili e auspichiamo che l'uomo ferito gravemente possa lottare con tutte le sue forze per superare questo momento.”