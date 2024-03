Centotrenta bambini per il progetto "L'Officina dei legami" che combatte la povertà educativa a San Donato e Rancitelli

Laboratori artistici, di psicomotricità, psicoeducativi, 3D, teatrali, incontri di sostegno alla genitorialità, centro giochi, corsi di nuoto, visite mediche per bimbi e mamme, massaggi neonatali. Sono alcune delle attività gratuite in fase di attuazione nell’ambito del progetto “L’Officina dei legami”, finanziato dall’Unione Europea- Next GenerationEd e dall’Agenzia per la coesione territoriale nell’ambito delle risorse del pnrr promossi sul territorio e che si svolgono nei quartieri di San Donato e Rancitelli. Un progetto già in corso che coinvolge 130 bambini e 80 famiglie.

L'obiettivo è infatti quello di promuovere interventi socio-educativi in quartieri periferici rivolgendosi ai bambini dai 0 ai 6 anni e le loro famiglie con lo scopo di contrastare la povertà educativa. A ospitare le attività sono la struttura Ex Urban di via Tavo 248 messa a disposizione del Comune, l'istituto comprensivo 1, la piscina provinciale di via Volta, il poliambulatorio Domenico Allegrino che si trova nella sede dell'associazione e il nido Totem di via Rigopiano.

Il progetto “Officina dei legami” andrà avanti fino a ottobre e a presentarlo sono il sindaco Carlo Masci, l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli, Claudia Vitelli della cooperativa sociale Orizzonte che ne è capofila, la presidente dell'associazione Allegrino Antonella Allegrino, Matilde Della Valle dell’asd Bimbinsalute, Emanuele Di Nicola del Club Aquatico Pescara, Sara D'Ambrosio del Centro di aiuto alla vita (Cav) e Vanessa Algieri del Centro italiano femminile provinciale (Cif).

“L’area in cui vengono realizzate le iniziative a favore dei bambini e nuclei familiari viene descritta solo come zona di degrado ma, in realtà, c’è un fiorire di attività che è impressionante. Andate a vedere con i vostri occhi quanti bambini ci sono – dichiara il sindaco -. C’è un cuore pulsante di persone che si impegnano e operano con passione. La solidarietà a Pescara è un elemento fondante e determinante”. “Abbiamo messo a disposizione gli spazi – aggiunge Santilli - perché crediamo in questo progetto e non vogliamo che ci siano differenze rispetto ad attività realizzate in altre zone della città”.

Quello della povertà educativa, rileva, Vitelli, è purtroppo un fenomeno in crescita e proprio grazie all'attività delle associazioni coinvolte sono state alcune problematiche a cominciare dalla mancanza di spazi di socializzazione e confronto “dove incontrare professionalità che possono fornire risposte alle necessità di conciliare i tempi famiglia-lavoro”, sottolinea. “Recependo questi bisogni e attraverso un approccio multidisciplinare, stiamo proponendo ai nuclei familiari una serie di attività gratuite di carattere sportivo, artistico, sanitario, di sostegno alla genitorialità, servizi integrativi alla prima infanzia e corsi di formazione. Sono tutte in corso e quindi con possibilità di nuove iscrizioni”.

“La nostra associazione organizza, tra le varie attività, visite mediche gratuite per mamme e bambini da 0 a 6 anni nel poliambulatorio di via Alento – aggiunge Allegrino -. Il tema sanitario, ormai, è strettamente connesso a quello sociale poiché una necessità espressa sul fronte della salute non è mai ristretta a quell’unico ambito. Unendo le specificità e le esperienze di associazioni che operano in rete possiamo ottimizzare le risorse rispetto alle esigenze della comunità e affrontare la sfida di operare in zone periferiche per farle diventare oggetto di interesse”

Le attività del progetto “L'Officina dei legami”