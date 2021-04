Online il nuovo sito istituzionale del Comune di Pescara: tutte le novità

Presentato questa mattina e pubblicato il nuovo sito ufficiale del Comune di Pescara. L'indirizzo a cui raggiungerlo è sempre lo stesso, www.comune.pescara.it, e a presentare le novità sono stati il sindaco Masci, l'assessore Seccia e il dirigente di settore Santucci. Il portale ha una veste grafica completamente rinnovata, ed aderisce alle linee guida dell'Agid ed agli standard del W3c. L'interfaccia p modenra e intuitiva, compatibile con tutti i tipi di dispositivi e browser. Il sindaco ha parlato di un importante passo lungo la strada dell'innovazione digitale per l'ente comunale e per tutta la città:

Abbiamo raddoppiato nel 2020, rispetto all’anno precedente, il numero degli accessi giornalieri al nostro portale istituzionale, i certificati erogati via web nel 2020 sono stati dieci volte più numerosi rispetto al 2019: nei primi mesi di quest’anno abbiamo già quasi raggiunto i numeri del precedente rilevamento.

Con questo nuovo portale i dati non potranno che andare in crescita, e di questo non posso che ringraziare l’assessore Eugenio Seccia e il nostro dirigente del settore Innovazione Paolo Santucci, per il lavoro svolto e per l’impegno profuso.

La conferma è nei fatti: siamo riusciti in questi mesi, sulla nostra piattaforma digitale, a erogare migliaia di buoni-spesa, a iscrivere alla vaccinazione anti-Covid migliaia di cittadini, a tenere al Pescara Fiere decine di migliaia di test, il tutto senza intoppi