Il consigliere Pignoli sul canile: “Basta sciacallaggio a danno dei nostri animali a quattro zampe”

Anche il capogruppo comunale dell'Udc Massimiliano Pignoli interviene sulla polemica riguardante il canile e il futuro della struttura che oggi non è più a norma, come certificato dalla Asl: “Nelle ultime settimane stiamo assistendo ad un rimpallo di responsabilità sulla questione del canile di Pescara, fra l’assessore alla tutela del mondo animale Nicla Di Nisio e le associazioni che mi sembra di capire che vogliano tutelare più la struttura e dunque il canile che i nostri cani e amici a quattro zampe”, afferma.

“Dopo l’inagibilità della struttura - aggiunge - l’assessore Di Nisio ha preso ancora più a cuore la questione visto che dopo il provvedimento della asl ha trovato una soluzione seppur provvisoria ma decorosa per la sistemazione degli animali. Io credo che le associazioni debbano avere a cuore la salute dei cani e non fare polemiche sterili e di bandiera. La problematica del canile è complessa e deve essere affrontata in modo serio. Non è vero come afferma qualcuno che occorrono 12mila euro per sistemare il canile. Dall’accesso agli atti ho potuto verificare tutta una serie di problematiche. Mancano almeno 100mila euro che credo nessuna amministrazione sia in grado di poter sborsare”.

Tuttavia, “siccome l’assessore ha incontrato il sindaco di Spoltore Chiara Trulli, riaprendo un canale concreto per costruire il nuovo canile in un’altra zona nel territorio comunale, attendiamo l’evolversi a breve della situazione senza fare polemiche e dietrologia - prosegue Pignoli - Non ricordo che mai fino ad oggi un assessore come delega al mondo animale abbia fatto quello che oggi sta facendo l’assessore Di Nisio, occupandosi quotidianamente della questione del canile lavorando e non facendo invece comunicati e conferenze stampa. Nel silenzio si sta cercando una soluzione che soddisfi tutti, e sarebbe opportuno che tutti, associazioni degli animali in primis, collaborassero per la risoluzione di un problema che si trascina ormai da decenni”, conclude.