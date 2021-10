Nuovo asfalto in viale Marconi, il sindaco Masci: "I pescaresi meritano strade come quelle di Parigi" [FOTO]

«I pescaresi meritano strade come quelle di Parigi, non come quelle di Baghdad».

A scriverlo è il sindaco di Pescara, Carlo Masci, condividendo su Facebook due foto del nuovo manto stradale con tanto di segnaletica orizzontale in viale Marconi.

«Da due anni stiamo lavorando intensamente per migliorare le cose, per creare le condizioni affinché percorrere le vie della nostra città non sia più un'avventura in mezzo al caos», prosegue Masci, «c'è ancora tanto da fare, ma la strada è tracciata. Ogni cambiamento crea tensioni, ma solo le città che sapranno accettare le sfide della mobilità a zero impatto ambientale riusciranno a dare ai propri cittadini una prospettiva di vita più elevata. Questa non è solo la scelta più giusta, è anche l'unica scelta possibile, ciascuno deve fare la sua parte per migliorare il mondo, e non solo a parole».

I lavori in viale Marconi stanno subendo numerose critiche tanto che è nato anche il comitato "Salviamo viale Marconi".