Dopo anni di attesa nuovo asfalto anche in via Prati al confine con Spoltore [FOTO]

Arriva anche al confine con Spoltore, in via Prati, il piano di rifacimento degli asfalti dell'amministrazione Masci. Nei giorni scorsi, infatti, il sindaco si è recato sul posto dove sono in corso gli interventi con la posa del manto stradale e la riqualificazione della carreggiata, per poi passare al rifacimento della segnaletica orizzontale:

"Siamo arrivati anche in via Prati, al confine con Spoltore, all'uscita dell'asse attrezzato, una strada molto trafficata e molto rovinata. I cittadini della zona, che la percorrono ogni giorno da sempre, ci hanno detto che non ricordavano quando era stata scarificata e asfaltata l'ultima volta, tanto era il tempo passato. Molti, per ogni intervento che mostriamo, polemizzano dicendo "perché lì e non da un'altra parte", come se potessimo in pochi anni asfaltare tutti i 364 km di strade della città (anzi, in un anno e mezzo, visto che fino ad aprile 2022 il covid ha bloccato o frenato qualsiasi attività).

Immagino che anche in passato queste persone abbiano avanzato le stesse richieste, allora mi chiedo come mai abbiamo trovato la maggior parte delle strade distrutte, dove non si interveniva da decenni? Una cosa è certa, giorno dopo giorno, stiamo arrivando in tutte le strade che i cittadini ci hanno segnalato in questi mesi, aumentando notevolmente lo spessore dell'asfalto, soprattutto su quelle arterie fondamentali per la viabilità, come si vede chiaramente dalle foto." Nel mese di ottobre gli interventi erano stati eseguiti anche in piazza Garibaldi, via d'Annunzio, via Italica, via da Vestea, via Colonna.