Nuovo asfalto in via Caravaggio, il presidente Pastore: "Frutto del mio impegno nell'accordo con Terna" [FOTO]

Come annunciato sono in fase di realizzazione i lavori per il ripristino dell'asfalto in via Caravaggio, uno degli interventi previsti dal cronoprogramma annunciato nei giorni scorsi dal Comune.

“Grazie al mio impegno – scrive in un post condiviso su Facebook il presidente della commissione comunale Lavori pubblici Massimo Pastore – Terna sta ripristinando via Caravaggio. Ringrazio i Cittadini, soprattutto gli abitanti di via Caravaggio e via dell'Emigrante per la pazienza dimostrata”, aggiunge.

L'occasione per ricordare che l'accordo con Terna è stato sottoscritto a settembre consentendo “non il parziale ripristino del manto stradale sul tracciato interessato dai suoi lavori, ma il totale rifacimento delle vie interessate dallo stesso” e cioè oltre a via Caravaggio e via dell'Emigrante, anche via del Santuario, via Ferrari e via Forca di Penne “per un totale di 63mila metri quadrati di asfalto”, rimarca Pastore.

“In più – precisa il presidente di commissione - abbiamo ottenuto come 'ristoro' dal passaggio dei numerosi mezzi pesanti sulle nostre strade comunali ben 40mila metri di asfalti alcune già realizzati come viale Kennedy e via Rigopiano. Qualcuno parla del mio lavoro senza sapere nulla”, incalza rispondendo ai suoi detrattori.

Quindi l'annuncio. Finiti i lavori in via Caravaggio si passerà a via Toppetta, via Giosuè Borsi, via Gian Lorenzo Bernini, viale Giovanni Bovio (nl tratto tra via Leopoldo Muzii a via del Milite Ignoto),via Nazionale Adriatica Nord, Strada delle Fornaci, via Raffaello e via Solferino.