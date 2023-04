Raddoppia il numero degli specialisti al Cers (Centro erogazione servizi) di Città Sant'Angelo, il sindaco: "Un grande risultato"

Sono raddoppiati dal 2019 ad oggi, con i nuovi ingressi previsti nel corso del 2023, i servizi sanitari del Cers (Centro erogazione servizi) di Città Sant'Angelo.

Lo annuncia con soddisfazione l'amministrazione comunale che sottolinea come l'attuale governo cittadino abbia eredidato una struttura “in condizione di depauperamento in quanto quasi del tutto priva di specializzazioni e di servizi organizzati. Un situazione che la rendeva una struttura fantasma, che non svolgeva un'attività adeguata. Oggi – si legge nella nota diffusa -, a seguito di una serie di interventi e provvedimenti mirati, si possono raccogliere i frutti di una notevole opera di miglioramento delle sue prestazioni, soprattutto grazie all'impegno profuso da parte dell'amministrazione, dell'assessore alla sanità Maurizio Valloreo e del sindaco Matteo Perazzetti”.

Se quindi nel 2019 nella struttura gli specialisti presenti erano l'oculista, l'otorino, l'ortopedico, il cardiologo e l'urolgo nel corso dell'anno a loro si aggiungeranno il cardiologo, l'urologo, il dermatologo, il ginecologo, il chirurgo vascolare, l'ecocardiografista, il neurologo, il pediatra e lo specialista per l'idoneità sportiva

“Ringraziamo la Asl di Pescara ed il direttore generale Vincenzo Ciamponi per l'interessamento mostrato e per aver accolto le nostre numerose richieste affinché la nostra struttura vedesse una nuova luce” dichiara Perazzetti ricordando che il presidio ha oggi “completato il secondo piano con il trasferimento in loco della medicina di base Angolum e attivato il servizio di pediatria e di malattie rare, che verranno inaugurate il prossimo 2 Maggio. Siamo orgogliosi di questo ulteriore grande risultato che valorizza i beni della comunità angolana”.