Nuova ordinanza del sindaco Masci per gli orari di chiusura dei locali

Nuova ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci allo scopo di disciplinare l'orario di chiusura dei locali di Pescara.

Il nuovo provvedimento, che sarà in vigore da domani, domenica 25 luglio, divide in due aree la città fino al prossimo 8 agosto.

Nell'area della movida, dalla domenica al giovedì la chiusura sarà all'una di notte ovvero trenta minuti in più rispetto a prima.

Mentre nel resto della città i locali potranno chiudere alle ore 2 in tutti i giorni della settimana.

Poi, dal 9 al 22 agosto, l'apertura fino alle ore 2 sarà estesa a tutta la città per tutta la settimana. Queste le zone nelle quali dalla domenica al giovedì, fino all'8 agosto, si dovrà chiudere all'una di notte (alle 2 il venerdì e il sabato): piazza Muzii, via Cesare Battisti, via Piave, via Forti, via Goito, via Curtatone, via De Cesaris, via Minghetti, via Poerio, piazza S.Caterina, via Quarto dei Mille, via De Amicis e nel centro storico via delle Caserme, largo dei Frentani, via dei Bastioni, corso Manthonè, via Catone, via Corfinio, via Petroni, via Flaiano, piazza Unione e piazza Garibaldi.

Come per altri provvedimenti lo scopo è quello di bilanciare le esigenze dei gestori dei locali e di chi vuole uscire di sera e quelle dei residenti che chiedono che non ci siano rumori molesti fino a tarda notte.