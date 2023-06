Nuove pensiline con piante rampicanti e sostituzione di alberi morti in corso Vittorio Emanuele: al via i lavori

A partire dal 3 luglio scatteranno una serie di lavori per il potenziamento del verde e l'arredo urbano in corso Vittorio Emanuele II. Lo ha fatto sapere il vicesindaco e assessore Gianni Santilli, da noi contattato in merito agli interventi che dalla prossima settimana interesseranno l'arteria stradale, con l'obiettivo di aumentarne la bellezza estetica e le funzionalità:

"Sistemeremo cinque pergole o pensiline nelle aree già individuate come le più idonee. Si tratta di strutture in ferro di pregio doveposizionare piante rampicanti decorative che sicuramente saranno molto apprezzate dalla cittadinanza. Allo stesso modo procederemo alla rimozione e alla sostituzione di alberi ammalorati oppure ormai morti. Al loro posto ne pianteremo di nuovi della stessa specie, in base a specifici studi e alle indicazioni degli esperti".

Santilli, in merito alle polemiche e alle critiche che erano state sollevate mesi fa per quanto riguarda il verde presente in corso Vittorio Emanuele, ha aggiunto che con l'arrivo della bella stagione le piante sono cresciute e hanno iniziato a mostrare la loro bellezza: "Quando si parla di verde, occorre avere pazienza e dare il suo tempo alla natura. Abbiamo sempre provveduto a piantumare alberi giovani che cresceranno e che già stanno donando un nuovo aspetto al corso, con l'apprezzamento avuto non solo da tanti cittadini ma anche dai turisti".

Sempre Corso Vittorio Emanuele II, lo ricordiamo, è finito nelle ultime settimane al centro anche di un'altra polemica, quella relativa ai lavori di rifacimento dell'asfalto e di riqualificazione che dovrebbero scattare a breve. I commercianti della zona hanno chiesto di poterli posticipare alla fine dell'estate per evitare che vadano ad impattare negativamente sui saldi e lo shopping di luglio e agosto, e l'amministrazione comunale, a seguito di diversi incontri, ha fatto sapere che si cercherà di avviarli il più tardi possibile compatibilmente con i vincoli di contratto stabiliti con l'azienda che si occuperà del cantiere.