L'assessore Verì sbotta: "La campagna dei vaccini anti Covid funziona, basta polemiche"

L’assessore regionale alla salute Nicoletta ?Verì sbotta e rifiuta le accuse “di giunta lenta e mancanza di organizzazione nella campagna vaccinale anti Covid nella nostra regione: nella sola giornata di ieri sono state vaccinate 4722 persone in Abruzzo. E basta anche sostenere che siamo ultimi, perché la nostra percentuale stamattina è la 13esima su 21 Regioni e Province autonome”. Insomma, per la Verì "la campagna dei vaccini anti Covid funziona, basta polemiche".

“I dati pubblicati sul sito del Ministero non sono una classifica – continua l’assessore – perché i dati presi a riferimento non sono omogenei su tutto il territorio nazionale e quindi andrebbero analizzati utilizzando un valore unico di riferimento. È stato ribadito anche dagli organi nazionali ma in Abruzzo, per ovvi motivi di strumentalizzazione politica, la minoranza fa finta di non saperlo”.

Uno dei dati su cui la Verì invita a fare un confronto è quello tra le dosi consegnate alla Regioni rispetto alla popolazione residente: un rapporto che ad oggi è del 6.6% in Abruzzo, del 7.1% nelle Marche, del 9.75% in Friuli Venezia Giulia, del 9.8% in Liguria, del 7.1% in Sardegna e del 7.8% nel Lazio.



L’assessore rivendica altresì come l’Abruzzo sia tra le primissime Regioni ad aver avviato la vaccinazione del personale scolastico e universitario e la prima ad aver iniziato la vaccinazione (il 12 febbraio) degli ultra 80enni: “Purtroppo – conclude – resta il nodo dell’incertezza nelle consegne delle dosi, che subiscono tagli poche ore prima del recapito. È una variabile che incide profondamente sull’organizzazione complessiva”.