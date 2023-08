La Notte dei Serpenti su Rai1, il presidente Marsilio invita tutti a sintonizzarsi "per far emergere il nostro Abruzzo"

«Domani l'Italia intera avrà l'occasione di assistere alla "Notte dei serpenti", l'appuntamento musicale che poche settimane fa ha richiamato oltre 10mila persone al teatro del mare di Pescara».

A ricordarlo è il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio.

Che poi prosegue: «La Rai propone la musica tradizionale abruzzese, i ritmi del saltarello accompagnati dalle note di importanti cantanti italiani che sono stati capaci di rivisitare le loro canzoni in chiave abruzzese. La decisione della televisione pubblica italiana di trasmettere integralmente il concerto sulla rete ammiraglia in seconda serata rappresenta per la nostra regione motivo di vanto e di orgoglio. Invito quindi tutti a dare valore allo share sintonizzandosi domani sera su RaiUno per far emergere il nostro Abruzzo, le nostre tradizioni, il nostro patrimonio musicale. Poter rivedere il concerto, che è solo alla prima edizione, sul canale Rai rappresenta per noi lo stimolo a continuare su questa strada tramutando questo appuntamento in qualcosa che sia valore aggiunto per gli anni a venire. È questa l'occasione per proporre la nostra tradizione musicale non solo agli abruzzesi che vivono in altre parti d'Italia ma a tutti coloro che dopo aver visto questo concerto decideranno di essere presenti all'edizione del prossimo anno, che speriamo sia ancora più ricca e partecipata e a scoprire le bellezze dell'Abruzzo».