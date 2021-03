Casanova sulle nomine nella Lega Abruzzo: “Chiamati a un intenso lavoro di squadra”

L’Abruzzo "merita il meglio". Parola dell’europarlamentare della Lega Casanova, che in una nota ha voluto esprimere soddisfazione dopo le nuove nomine regionali e provinciali negli organismi di partito, sostenendo che adesso “si allarga e si struttura ancora più solidamente la famiglia Lega in Abruzzo, accrescendo il suo radicamento sui territori e perseguendo con più slancio di ieri l’intenso lavoro al servizio della comunità portato avanti sino ad oggi e per il quale ringrazio in primis il segretario regionale Luigi D’Eramo”.

Per Casanova ora tutti nel Carroccio sono “chiamati a un intenso lavoro di squadra”: "Conosco bene le problematiche di una regione straordinaria e al contempo complessa come l’Abruzzo. L’impegno della Lega è teso, oggi più di ieri, a qualificare con passione e visione l’offerta politica ed amministrativa della sua classe dirigente per rispondere concretamente e con efficienza alle istanze di una comunità che, a giusta ragione, ambisce a crescere e a valorizzare le sue straordinarie e numerose risorse. È per questo che la Lega è in campo ed è questo il fine precipuo del nostro lavoro, che tante adesioni autorevoli sta intercettando sul territorio".