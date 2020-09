Trasporto pubblico, Marsilio sull'app Immuni: "Nessun obbligo sugli autobus, inserita per errore nell'ordinanza"

Nessun obbligo di scaricare l'app Immuni sullo smartphone per poter utilizzare gli autobus del trasporto pubblico locale in Abruzzo.

Dopo l'ordinanza firmata ieri pomeriggio, lunedì 14 settembre, il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, fa marcia indietro parlando di un errore.

«Ho dato immediate disposizioni ai miei uffici di eliminare dagli obblighi degli utenti del Tpl l’utilizzo dell’app Immuni», dichiara Marsilio, «non so come sia finito nel testo dell’allegato, visto che nelle bozze predisposte dagli stessi uffici del dipartimento trasporti non vi era. Comunque sia, non lo condivido, lo considero addirittura incostituzionale e sarebbe impossibile da verificare e far rispettare. Per questo oggi stesso firmerò un’ordinanza correttiva per eliminarlo dall’allegato».